Thứ trưởng Bộ Y tế: Các tỉnh miền Tây Nam Bộ phải phấn đấu giảm số F0 trong 7 ngày tới

Về công tác điều trị, các địa phương phải quán triệt thực hiện phương án 3 tầng, trong đóđặc biệt lưu tâm tầng điều trị 1 và 2, tránh để bệnh nhân chuyển nặng phải lên tầng 3.

"Chúng ta điều trị tốt ở tầng 1 và 2 thì giảm nguy cơ tử vong do người bệnh"- Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên lưu ý.

Song song đó tại các khu công nghiệp thực hiện "2 điểm đến 1 cung đường" phải xét nghiệm sàng lọc kỹ công nhân, người lao động.

Các điểm cầu 12 tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ dự cuộc họp trực tuyến ngày 10/9 (Ảnh: Nguyễn Nhiên)

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng nhắc các địa phương phải rà soát lại việc xây dựng và phê duyệt phương án thực hiện cách ly F1, F0 tại nhà.



Đồng thời, xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện bình thường mới theo các địa bàn của địa phương, theo lộ trình phù hợp với tình hình dịch và các điều kiện đảm bảo, song song với việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, không để dịch bùng phát trở lại.

