Thứ trưởng Bộ Công an: Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội có số người thương vong rất lớn

Ngày 13/9, giải trình tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề cháy nổ tăng trong thời gian qua, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, đã thông tin về vụ cháy chung cư mini xảy ra ở Khương Hạ (phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội).

Ông Tuyến cho biết, vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội có hậu quả rất nặng nề. Ngay sau khi nhận được thông tin báo, lãnh đạo Bộ Công an đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo Công an Hà Nội dập tắt đám cháy, đồng thời thực hiện cứu hộ, cứu nạn người bị nạn.

"Tuy nhiên, về thiệt hại, số lượng mà Công an Hà Nội đang thống kê là rất nặng nề. Số lượng người bị chết, bị thương rất lớn. Bộ Công an đã có báo cáo nhanh với các lãnh đạo để nắm tình hình", Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến nói.