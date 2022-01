Thu Trang và nụ hôn thực sự đầu tiên trên màn ảnh rộng

Thu Trang và Kiều Minh Tuấn đã tham gia rất nhiều dự án điện ảnh như Chị Mười Ba, Tiệc Trăng Máu… Tuy vậy, cả hai chưa bao giờ vào vai một cặp yêu nhau. Chính vì vậy, khi nhận được lời mời thành tình nhân với bạn diễn, Thu Trang rất bất ngờ và còn nghĩ đạo diễn có sự nhầm lẫn khi mời mình tham gia.

Your browser does not support the video tag.

Trong Chìa Khóa Trăm Tỷ, Thu Trang hóa thân thành một cô Mai “ế lâu năm”, đem lòng say mê chàng trai Phan Thạch từ “trên trời rơi xuống”. Khác với hình tượng đả nữ hay ngổ ngáo thường thấy ở những bộ phim trước đây, trong bộ phim này, cây hài sẽ có những màn tương tác cực ngọt với nam chính. Điều này khiến khán giả hoàn toàn có thể kỳ vọng những cảm xúc lãng mạn rất đằm trong bộ phim hài này.