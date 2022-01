Thu Trang – Tiến Luật chụp ảnh tình tứ kỷ niệm 11 năm kết hôn

Thu Trang cho biết cô tự hào khi Tiến Luật là mẫu người đàn ông của gia đình, luôn yêu thương và bảo vệ vợ con: "Chúng tôi đã kết hôn được 11 năm, từ lúc chưa có gì cho tới bây giờ tình cảm vợ chồng vẫn gắn bó, yêu thương như những ngày đầu. Còn trong công việc anh Luật là người vui vẻ, hòa đồng, luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Ở bên cạnh anh Luật tôi luôn cảm thấy được yêu thương và bình yên".

Hiện Thu Trang – Tiến Luật bận rộn với dự án điện ảnh Nghề siêu dễ. Bên cạnh vợ chồng nữ diễn viên, phim quy tụ nhiều gương mặt ăn khách như Hứa Vĩ Văn, Kiều Minh Tuấn, Quang Tuấn, Huỳnh Phương, Thanh Mỹ. Ngoài những dự án phim điện ảnh, cặp đôi cũng đang sản xuất những sản phẩm phát hành trên YouTube trong dịp năm mới.

Thu Trang - Tiến Luật chơi đoán tên nghệ sĩ

Thúy Ngọc