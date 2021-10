Thư tống tiền 2 Phó chủ tịch thị xã ở Thanh Hóa viết gì?

Còn tôi khẳng định với anh ở đây không có yếu tố chính trị, không có ai đứng sau, tất cả là vì tiền. Ảnh chuyển tiền rồi thì mọi chuyện sẽ như không có gì xảy ra. Anh đừng quá nghi ngờ sợ đưa tiền ra rồi liệu việc có xong không thì anh phải hiểu khi doanh nghiệp đưa tiền cho anh họ cứ vậy đưa rồi anh giúp họ đâu có mặc. Sau mốc thời gian trên, con số sẽ lớn hơn 20 (bút lục số 15, 17, 18).

Theo cáo trạng, Lê Xuân Hoàng và Nguyễn Quốc Hưng (ngụ phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) từng học cùng khóa với nhau tại Học viện An ninh (Bộ Công an). Sau khi ra trường, dù công tác ở các vị trí khác nhau nhưng vẫn giữ liên lạc. Năm 2007, Lê Xuân Hoàng bị Tổng cục An ninh (Bộ Công an) kỷ luật với hình thức "Tước danh hiệu Công an nhân dân". Còn Nguyễn Quốc Hưng vì lý do cá nhân nên cuối năm 2017 đã xin ra khỏi ngành công an.

Sau Tết Nguyên đán 2020, Hưng nhờ Lê Xuân Hoàng tìm giúp việc làm ở huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn). Sau đó, Hoàng nói có công việc đơn giản mà nhanh có tiền là giả danh chủ doanh nghiệp tới phòng lãnh đạo thị xã Nghi Sơn biếu tiền, quà rồi lén quay lại clip để tống tiền.

Sau đó, Hoàng lên kịch bản cùng bạn đi "tống tiền" lãnh đạo. Lê Xuân Hoàng chuẩn bị công cụ, phương tiện, chỉ đạo Hưng đóng vai chủ doanh nghiệp đến UBND thị xã Nghi Sơn gặp lãnh đạo, tạo lý do đưa tiền, quà và bí mật dùng thiết bị quay lén cảnh nhận tiền về đưa cho Lê Xuân Hoàng làm căn cứ viết thư đe dọa, tống tiền.

Vụ án này được xác định có 6 bị cáo liên quan gồm: Lê Xuân Hoàng (chủ mưu); Nguyễn Quốc Hưng; Lê Trần Sính; Lê Trần Tiến Đạt; Lê Doãn Tài; Phạm Văn Ân, tất cả cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa.

Hai bị hại bị "tống tiền" 25 tỷ đồng là ông Hồ Đình Tùng và ông Trương Bá Duyên, Phó chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn (hồi tháng 5/2020). Thời điểm hiện tại, ông Tùng đã mất chức và vừa bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 30 tháng tù liên quan tới tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ", còn ông Trương Bá Duyên, hiện là Phó bí thư Thường trực thị xã Nghi Sơn.