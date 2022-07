Thu tiền dán thẻ thu phí tự động để tránh việc 'thẻ dán chồng thẻ'

Đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay, theo Quyết định 19, nhà cung cấp dịch vụ ETC được phép thu tiền dán thẻ nên việc nhà cung cấp dịch vụ VDTC thu tiền dán thẻ ePass là không sai.

"Việc dán thẻ thu phí tự động chỉ miễn phí đến 31/12/2021, còn sau đó nhà cung cấp dịch vụ được phép thu theo Quyết định 19. Hiện tại VETC vẫn thực hiện dán thẻ miễn phí, còn VDTC mỗi lần dán thẻ ePass thu của chủ phương tiện 120.000 đồng. VDTC lý giải cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ chứ không phải bằng việc miễn phí dán thẻ ePass", vị này cho hay.

Đại diện Tổng cục Đường bộ cũng nêu thực tế, việc dán thẻ giao thông ETC chồng lên nhau diễn ra phổ biến trong thời gian qua. Do vậy, khi thu phí dán thẻ cũng là để người dân có trách nhiệm với dịch vụ của mình, tránh tình trạng dán thẻ vô tội vạ dẫn đến hạn chế chất lượng dịch vụ ETC mỗi khi phương tiện qua trạm.

Tổng cục Đường bộ đang yêu cầu hai nhà cung cấp dịch vụ ETC báo cáo cụ thể về tình trạng thẻ dán chồng thẻ. Sau đó, sẽ xây dựng lại và thống nhất quy trình chuyển đổi thẻ, tránh tình trạng thẻ dán chồng thẻ gây lãng phí và khó khăn cho công tác thu phí tự động.