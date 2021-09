Thu Thủy sánh đôi cùng ông trùm tội phạm Ưng Hoàng Phúc trong phim 'Sói già'

Ngay từ khi thông tin dự án vừa được công bố, series phim Sói già do Galaxy Play sản xuất và độc quyền phát hành đã khiến các fan của cặp đôi song ca bất tử Ưng Hoàng Phúc - Thu Thủy cũng như giới ghiền phim điều tra tội phạm "đứng ngồi không yên". Nếu trailer chính thức của dự án vừa được tung trước ngày phát hành đã khiến nhiều người trông ngóng, thì sau khi tập 1 được chính thức công chiếu ngay ngày 2/9, nhiều khán giả nhận xét dự án phim mới nhất của Ưng Hoàng Phúc là tác phẩm xứng đáng cho mọt phim trông ngóng trong tháng 9 này.

Sói già giới thiệu tới khán giả thế giới ngầm gian trá và phức tạp xoay quanh công ty Tâm Phúc - một tổ chức tội phạm trá hình đang lọt vào tầm ngắm của cơ quan điều tra. Trong đó, An (Ưng Hoàng Phúc thủ vai) là nhân vật then chốt, nắm giữ nhiều đầu mối quan trọng trong quá trình triệt phá băng đảng này. Tuy nhiên, một cuộc binh biến phe phái nội bộ Tâm Phúc đã khiến An rơi vào trạng thái thương tổn tinh thần và được đưa vào điều trị tại bệnh viện tâm thần.