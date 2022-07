Thử sức mashup tiếng Anh, Hoàng Thùy bị chê hát không bằng nói

Ngay lần cầm mic đầu tiên Hoàng Thùy đã chọn bài hát Rolling In The Deep - một siêu hit của "họa mi nước Anh" Adele.

Không khó để thấy Hoàng Thùy vẫn còn nhiều lỗi về phát âm chưa chuẩn cũng như chưa hoàn thiện về thanh nhạc, tuy nhiên sự cố gắng của nàng Hậu để thực hiện đam mê là điều đáng ghi nhận.

Mới đây, người đẹp chọn một bản Mashup Adele với những ca khúc nổi tiếng: Easy On Me - Set Fire To The Rain - Don't You Remember.