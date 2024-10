Thu sai hơn 37 tỷ đồng học phí, trường Đại học Thủ Dầu Một nộp lại ngân sách

Trong hai năm học 2020-2021 và 2021-2022, trường Đại học Thủ Dầu Một - Bình Dương thu học phí của sinh viên sai quy định hơn 37 tỷ đồng. Liên quan đến việc trường Đại học Thủ Dầu Một thu sai quy định hơn 37 tỷ đồng của sinh viên trong hai năm học 2020-2021 và 2021-2022, chiều 15/10, ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch hội đồng trường Đại học Thủ Dầu Một cho biết, toàn bộ số tiền trên đã được nộp vào ngân sách. Theo ông Cường, lý do số tiền thu sai không trả lại sinh viên là do thời điểm đó, trường chưa tự chủ, ngân sách còn trợ cấp nên khi có kết luận kiểm toán thì trường nộp lại ngân sách. Trường Đại học Thủ Dầu Một thu sai quy định hơn 37 tỷ đồng của sinh viên sau đó đã nộp lại vào ngân sách nhà nước. (Ảnh: Hải Yến) Trước đó, kiểm toán nhà nước tiến hành kiểm toán tại trường Đại học Thủ Dầu Một, giai đoạn 2015-2021, phát hiện thu sai quy định hơn 37 tỷ đồng. Ngay sau khi kiểm toán nhà nước công bố kết luận, UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo trường Đại học Thủ Dầu Một hoàn trả cho sinh viên (trường hợp không hoàn trả được thì nộp ngân sách) số học phí đã thu vượt mức quy định. Sau đó, trường này đã nộp toàn bộ số tiền thu sai quy định vào ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu xem xét xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân (nếu có) đối với trường Đại học Thủ Dầu Một do thu học phí của hệ đại học chính quy, hệ đại học theo phương pháp giáo dục thường xuyên, hệ đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ trong năm học 2020-2021 và năm học 2021-2022 cao hơn mức trần quy định.