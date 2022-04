Thu Quỳnh tiết lộ lý do ly hôn Chí Nhân, cảm thấy vui khi chồng cũ có người yêu

Mới đây, khi tham gia một chương trình, Thu Quỳnh đã có những tâm sự về chuyện đời tư, trong đó cô nhắc đến mối quan hệ với chồng cũ là Chí Nhân. Thu Quỳnh tiết lộ, nguyên nhân thực sự khiến cô và chồng cũ "đường ai nấy đi": "Thực ra giai đoạn đó tôi cảm thấy mình không được chia sẻ, cảm thấy cô đơn. Nhưng đó không phải là lý do chính dẫn đến việc chấm dứt cuộc hôn nhân này, nguyên nhân thuộc về lý do khác. Tôi và bố của Be có 8 tháng là vợ chồng son sau đó mới mang bầu. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian rất hạnh phúc với nhau. Nhưng khi tôi mang bầu thì mọi chuyện xảy ra.

Tôi rất ngỡ ngàng vì khi đó chúng tôi mới 26 tuổi. Khủng hoảng của người đàn ông hậu hôn nhân khi biết tin mình sắp làm bố cũng hơi hoang mang. Tôi nghĩ với bố của Be, đó cũng là khoảng thời gian khá nhạy cảm. Sau khi sinh, Be bị ngạt và phải thở máy, chuyển sang bệnh viện khác để theo dõi. Tôi sinh mổ nên khá mệt và vất vả, 1 tuần sau mới được bế và cho con ăn. Còn bố của Be khi ấy bắt đầu vào 1 phim mới. Đương nhiên rồi, bạn ấy cũng phải lao ra để đi làm, kiếm tiền vì em bé nằm viện như vậy.

Nuôi 1 vợ đẻ, 1 con sơ sinh nằm viện thì cũng khá mệt mỏi, stress. Sau một tháng con được đưa về nhà, khỏe mạnh thì cũng là lúc chúng tôi không còn hiểu nhau, không còn chia sẻ được nữa".