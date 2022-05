"Thủ phủ khẩu trang" ở Bắc Ninh bây giờ ra sao sau dịch Covid-19?

"Trước lúc dịch anh nhà tôi cũng định mở xưởng rồi nhưng khi đó ông bà bắt phải lấy vợ mới đầu tư tiền mua máy móc. Hai vợ chồng vừa lấy nhau thì đúng lúc dịch Covid-19 ập đến thế là quyết định mua máy móc về làm luôn.

Lúc máy về đến xưởng, hai vợ chồng tôi lao vào làm không kịp thành lập công ty. Một thời gian sau khi hàng chững lại mới có thời gian mở công ty, kiểm định và đăng ký ISO", chị L.A. cho biết.

Theo lời chị L.A., thời gian cao điểm nhất doanh thu mỗi tháng của xưởng lên tới 8 tỷ đồng. Trừ đi tiền nhập vải, tiền nhân công... mỗi tháng vợ chồng chị A. lãi khoảng 1 tỷ đồng. Tiền về dồn dập khiến chị phải xếp vào bao tải mới đủ.

"Thời gian đó toàn bộ các xưởng trong làng đều giao dịch bằng tiền mặt vì số tiền quá lớn. Ai có tiền mặt thì chúng tôi mới bán", chị L.A. cho biết thêm.

Hết dịch, máy móc nằm "đắp chiếu", phải bán tháo để gỡ vốn

Theo chị L.A., thời điểm hiện tại, do nhu cầu thị trường đã giảm mạnh, nhất là thị trường trong nước, kéo theo việc sản xuất, kinh doanh cũng vì thế mà trầm lắng theo. Ngay tại làng khẩu trang, nhiều hộ kinh doanh đã dừng chạy hàng từ hơn một tháng nay do ế ẩm. Thậm chí, một số hộ đã rao bán máy móc, vải, nguyên phụ liệu… để chuyển nghề do không có đầu ra.

"Giá khẩu trang hiện tại chỉ còn 700.000-1.000.000 đồng/thùng khiến khách không còn "mặn mà". Khách quen trong nước giờ cũng lác đác, người hẹn vài thùng. Vừa xong tôi chở ra cho khách quen 2 thùng chứ trước làm gì có thời gian.

Thậm chí ngày đó khách người ta vào tận nhà chờ lấy hàng còn không có. Có người tự đóng khẩu trang vào thùng, đóng được bao nhiêu họ lấy bấy nhiêu vì xưởng không có người làm. Trước ngày đang đếm nhiều tiền quen giờ lác đác khách cảm thấy "không có tiền", chị L.A. cười.