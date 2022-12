Thủ phủ hoa, cây cảnh ở Hà Nội tất bật vào vụ Tết

Anh Duy cho hay: “Thời tiết năm nay rét muộn là một điều thuận lợi đối với cả bưởi và quất. Trời ít rét cây sẽ không bị xuống cây nhiều, thân cây không bị hanh cào, không bị chột. Năm nay nhà tôi canh tác khoảng 1 mẫu đất, trồng khoảng 70 cây bưởi cảnh và hơn 1.000 gốc quất cả to lẫn nhỏ. Giá quất nhà anh với mỗi cây nhỏ thấp thì anh bán khoảng 90.000-120.000 đồng. Với loại quất to, thế đẹp thì có thể lên đến 1.500.000 - 2.000.000 đồng một cây. Đối với giống bưởi, cây rẻ nhất có giá rơi vào khoảng 1.600.000 đồng, cây to thì tùy từng dáng cây, đối với cây to, đẹp giá khoảng vài triệu hoặc có thể lên tới vài chục triệu đồng.”

Cũng theo anh Duy nay khách tới xem và đặt cây từ giữa tháng 10 âm lịch. Số cây trong vườn nhà anh đã được khách đặt gần hết, có những người lấy về luôn để trưng bày bán; một số người thì gửi lại nhà vườn chăm đến khi cây đẹp, quả chín thì họ quay lại lấy cây về.

Không chỉ có những vườn bưởi vườn quất mà một trong những loại cây độc lạ được các nhà vườn ở Văn Giang chăm sóc là quýt lục bình kích thước khủng. Để có một cây quýt lục bình đẹp, lá xanh, nhiều và mang lại nhiều tài lộc cho gia chủ theo quan niệm phong thủy thì người làm vườn phải mất hàng năm trời chăm sóc tỉ mỉ, tuốt lại dáng cho cây. Giá một cây quất gò thành hình lục bình khoảng 4 - 6 triệu đồng một cây.

Bên cạnh đó, ông Hùng (thị trấn Văn Giang) cho chúng tôi biết rằng, những năm gần đây, người ta còn chuộng chơi chanh vào dịp tết. Những cây chanh gốc to, sai quả, quả nào quả nấy đều căng mọng, khi chín chuyển sang màu đỏ rất bắt mắt. “Một cây chanh có giá cao hơn gấp nhiều lần một cây quất. Những cây chanh gốc đẹp giá hơn chục triệu đồng một cây.”

Lâm Thuỳ Dương