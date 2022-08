Thu phí tự động không dừng, nhiều xe lỗi 'thẻ chồng thẻ' nên barie không mở

Các trạm thu phí trên các tuyến Quốc lộ, Tổng cục Đường bộ cho biết về cơ bản toàn bộ các trạm thu phí trên các tuyến Quốc lộ đã triển khai vận hành thu phí điện tử không dừng theo phương án tổ chức thu phí thuần ETC chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT.

Tuy nhiên, một số trạm thu phí chưa hoàn thiện tổ chức giao thông tại trạm (biển báo hiệu, vạch sơn, ...) như trạm thu phí Cam Thịnh, Hoàng Mai. Đối với các trạm thu phí này, Tổng cục Đường bộ đã có chỉ đạo các Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương hoàn thiện tổ chức giao thông tại trạm thu phí theo đúng quy định.

Một số trạm thu phí địa phương, đặc biệt là trạm thu phí An Sương – An Lạc có tình trạng ùn tắc dài tại làn thu phí hỗn hợp do nhiều xe chưa dán thẻ đầu cuối và không đủ tiền trong tài khoản (chỉ có khoảng 50% xe sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng). Đơn vị vận hành đã bổ sung thêm làn thu phí hỗn hợp để xử lý.

Tổng cục Đường bộ đã chỉ đạo đơn vị vận hành phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức phân làn từ xa; yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ bổ sung nhân lực để dán thẻ đầu cuối tại trạm.