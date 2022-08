Thu phí tự động không dừng ngày 2/8: Kiên quyết từ chối xe chưa dán thẻ

Cuối cùng, để xử lý xe đầu vào trạm thu phí mất ít thời gian hơn xử lý phương tiện đầu ra, do vậy đơn vị vận hành kiên quyết xử lý đầu vào để giảm thiểu thời gian xử lý nhanh nhất.

“Một xe nếu xử lý đầu vào chỉ mất 1/6 thời gian so với xử lý đầu ra. Do vậy, việc xử lý các xe chưa đủ điều kiện thu phí ETC ở đầu vào sẽ giảm được ùn ứ xe đầu ra. Việc ùn ứ 500 – 600m ở đầu vào sẽ không chỉ xảy ra trong ngày hôm nay mà những ngày sắp tới sẽ vẫn còn”, ông Nhi nói.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn tắc tại một số thời điểm do nhiều xe chưa dán thẻ, hoặc đã dán nhưng tài khoản không đủ tiền nên không qua được trạm thu phí ( Ảnh: Như Sỹ)

Báo cáo Bộ GTVT về công tác thu phí ETC tại các tuyến cao tốc ngày 1/8, Tổng cục Đường bộ cho biết, công tác vận hành thu phí ETC tại các tuyến cao tốc trong ngày đầu cơ bản ổn định.