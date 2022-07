Thu phí không dừng từ 1/8: Xử phạt ra sao, gỡ "tắc" thế nào?

Lãnh đạo Bộ GTVT nêu rõ quan điểm những gì tốt nhất cho người dân thì làm. Tất cả những tình huống khi áp dụng thu phí không dừng đều đã lường đến. Mục tiêu là tuyên truyền cho người dân hiểu được những lợi ích khi người dân sử dụng dịch vụ này và người dân ủng hộ, đồng hành để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ này. Hệ thống ETC trong quá trình sử dụng sẽ có những vấn đề trục trặc xảy ra, nếu phản ánh của người dân kịp thời, Bộ GTVT sẽ tập trung xử lý.

"Có rất nhiều trường hợp chủ phương tiện đi vào làn tự động mà không đủ tiền hoặc chót đi rồi thì chúng tôi có những phương án phối hợp với người dân để xử lý vừa nhân văn, vừa tôn trọng như hướng dẫn làn xe đưa phương tiện đến nơi dán thẻ. Đến thời điểm này, tuy các chủ phương tiện có thắc mắc, có phản ánh nhưng khi được giải thích, phối hợp thực hiện thì họ rất vui vẻ. Vì thế chúng tôi có niềm tin khi đã làm được những điều đem lại lợi ích cho người dân. Còn những trường hợp cố tình vi phạm, chống đối, gây mất trật tự thì chúng tôi có chế tài để xử lý theo pháp luật" - ông Thọ cho biết thêm.

Về phía đơn vị cung cấp dịch vụ, ông Bùi Trình - Tổng Giám đốc VDTC - đồng tính với ý kiến của Thứ trưởng Bộ GTVT và cho rằng phải có những bộ đánh giá, giám sát, bởi nguyên nhân xe không đi được qua trạm cũng do một phần tài khoản không đủ tiền, hoặc thẻ dán bên ngoài xe có thể hỏng hóc, bong tróc. VDTC sẽ có tính năng cảnh báo tiền trong tài khoản cho khách hàng và mong muốn Bộ GTVT ban hành bộ tiêu chuẩn đánh giá giống như mạng viễn thông.

Ba hành vi vi phạm bị phạt

Về việc xử lý vi phạm, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an - cho biết, lực lượng CSGT là lực lượng thực thi quy định pháp luật. Tuy nhiên lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng công an nói chung, trong đó có lực lượng CSGT là lấy người dân làm trung tâm. Do vậy, việc xử phạt vi phạm hành chính đối với vi phạm ở trạm thu phí, chúng tôi đặt công tác tuyên truyền lên trên hết.