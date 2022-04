Thu Nhi bị thu hồi đai WBO thế giới, vì sao?

Hiện tại, CLB chủ quản của Thu Nhi là Cocky Buffalo vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức gì về sự việc nói trên.



Tuy nhiên, việc Thu Nhi bị tước đai WBO thế giới là điều rất đáng tiếc. Cần biết rằng VĐV sinh năm 1996 là người Việt Nam đầu tiên giành được đai vô địch quyền Anh chuyên nghiệp thế giới.



Càng đáng tiếc hơn khi bao công sức của Thu Nhi và nhiều người đã bị đổ xuống sông xuống biển. Kỳ tích mà VĐV người An Giang làm được giờ chỉ chuyện quá khứ.



Lỗi tại ai?



Thực tế, Thu Nhi và đơn vị chủ quản không phải không biết quy định của WBO. Theo kế hoạch ban đầu, võ sĩ Việt Nam có trận bảo vệ đai diễn ra vào tháng 3/2022 với đối thủ người Nhật Bản Yumi Narita.



Tuy nhiên, ngay trước trận đấu rất được chờ đợi này, công ty quản lý của Thu Nhi là Cocky Buffalo ra văn bản thông báo cô vi phạm hợp đồng đã ký kết giữa hai bên. Cocky Buffalo cho biết Thu Nhi phải thực hiện các hoạt động boxing nhà nghề độc quyền cho CLB trong vòng 7 năm.

Thu Nhi bị thu hồi đai WBO và rút lui không tham dự SEA Games

Được biết, từ sau khi giành đai WBO thế giới, Thu Nhi không tập luyện tại CLB Cocky Buffalo do có những bất đồng quan điểm. Võ sĩ quê An Giang muốn trở lại võ đài nghiệp dư để thi đấu tại SEA Games 31. Đây chính là nguyên nhân chính dẫn đến việc trận bảo vệ đai WBO không được tổ chức như dự kiến.



Sau những lùm xùm với đơn vị chủ quản, lại chịu nhiều áp lực về việc "tranh suất" dự SEA Games hạng 48kg với các võ sĩ nghiệp dư, Thu Nhi quyết định rút lui khỏi đội tuyển boxing Việt Nam.



"Thu Nhi sẽ không tham dự SEA Games, thay vào đó tranh tài tại giải thế giới cũng trong thời gian này", HLV Phạm Thanh Hải cho biết.



Trong khi đó, một lãnh đạo Bộ môn quyền Anh Tổng cục TDTT khẳng định, việc Thu Nhi bị tước đai vô địch thế giới là do không thực hiện đúng quy định của WBO, còn việc rút lui không dự SEA Games 31 là từ quyết định của đội tuyển quyền Anh Việt Nam và cá nhân VĐV này.



Hiện tại, Bộ môn quyền Anh Tổng cục TDTT đang làm thủ tục để Thu Nhi tham dự giải thế giới, diễn ra vào ngày 25/5 ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Thu Nhi có thể giành lại đai WBO

Theo thống kê của WBO, từ năm 2009, có gần 30 võ sĩ bị thu hồi đai như của Thu Nhi. Hầu hết các võ sĩ này không đánh trận bảo vệ đai trong thời gian quy định (6 tháng). Được biết, chỉ có 4/28 trường hợp được trở lại và thắng trận tranh đai WBO, gồm Teeraporn, Melissa McMorrow, Ana Julaton và Fernanda Soledad. Như vậy, cơ hội cho Thu Nhi giành lại đai WBO là có, nhưng rất khó khăn. Thu Nhi lúc này đứng thứ 5 thế giới hạng ruồi nhẹ, nên vẫn có cơ hội tranh đai thế giới của các tổ chức khác ngoài WBO như WBC, IBF hay WBA trong tương lai.