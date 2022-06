"Thu nhập thực tế không tăng sẽ làm mất ý nghĩa điều chỉnh lương tối thiểu"

Vị chuyên gia về lao động, việc làm, tiền lương khái quát: "Việc Chính phủ ban hành Nghị định 38 để quy định điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu vùng tăng thêm 6%, bắt đầu từ 1/7, kéo dài trong 18 tháng (sớm hơn 6 tháng so với thông lệ mỗi lần điều chỉnh lương - PV), là chủ trương đúng, kịp thời trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động.

"Sau 2 năm đại dịch Covid-19, chúng ta chưa điều chỉnh tiền lương cho người lao động do quá nhiều khó khăn phải giải quyết, thị trường lao động bị đứt gãy, không ít lao động gặp khó khăn, không có thu nhập… Nhà nước đã phải dùng đến gói hỗ trợ an sinh xã hội để đảm bảo đời sống cho người dân, trong đó có người lao động làm công ăn lương. Do đó, việc Chính phủ thống nhất với đề xuất của Hội đồng tiền lương Quốc gia, điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu vùng tăng 6% là chủ trương nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động và doanh nghiệp. Đây là chính sách chưa có tiền lệ bởi thông lệ, việc điều chỉnh mức lương tối thiểu phải thực hiện vào ngày 1/1 hàng năm", ông Lợi nhận định.

TS. Bùi Sỹ Lợi nguyên là Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Xã hội của Quốc hội, chuyên gia về vấn đề lao động, việc làm, tiền lương (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông Lợi nhấn mạnh, việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng từ 1/7, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Chính phủ. Việc tiếp theo, hai bên sẽ phải thỏa thuận việc điều chỉnh lương ở mức tương đối. Để người lao động được tăng thêm 6% tiền lương, tương đương mức điều chỉnh lương tối thiểu thì phần tăng lên phải trên cơ sở lương thực tế người lao động đang được hưởng hoặc đang được chủ sử dụng lao động thỏa thuận trả cho người lao động, không được thấp hơn mức hiện hành. Nếu bằng hoặc thấp hơn tiền lương người lao động hiện hưởng thì không còn ý nghĩa của điều chỉnh lương tối thiểu.