Thu nhập "khủng" mỗi ngày của người lượm ve chai ở Mỹ

Nghề nhặt ve chai giữa chốn phồn hoa

Vào buổi tối, những chiếc túi nilon màu xanh đựng đầy lon rỗng và chai đã được uống hết trông như đống rác với người qua đường. Tuy vậy, với một số gia đình ở khu Queens (New York, Mỹ) trong thành phố này, đó là khoản thu nhập của họ.

Trong mỗi túi có 200 lon đồ uống đã hết, mỗi lon có giá 5 xu Mỹ (hơn 1.000 đồng) khi được bán lại cho trung tâm tái chế Elmsford. Có ngày những gia đình làm công việc này có thể gom được ve chai đủ đựng trong 100 túi nilon và kiếm được số tiền 1000 USD (23,6 triệu đồng) .

Ray del Carmen, sống ở khu Brooklyn và đang làm quản lý tại trung tâm tái chế Sure We Can cho biết, những người làm nghề này biết được một số ngày có thể kiếm được nhiều tiền hơn những ngày khác.

"Ngày thánh Patrick là ngày tuyệt vời nhất. Mọi người bắt đầu uống bia rượu từ sớm. Cho nên, khoảng 14-16h, đi từ quán bar này sang quán bar khác, tôi kiếm được 800 USD (19 triệu đồng). Họ ném đi các chai, lon đã uống hết, tôi gom chúng", anh Ray del Carmen kể lại khoản thu nhập lúc còn làm nhặt ve chai.