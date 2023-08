Thu nhập của y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai vẫn thấp do giá viện phí chưa tính đủ

Bệnh viện đã thông qua 2022/3014 quy trình kỹ thuật, có 209 quy trình đã có trong các quyết định hướng dẫn do Bộ Y tế ban hành.

783 danh mục kỹ thuật còn lại đang tiến hành chỉnh sửa để thành lập hội đồng, 124 quy trình kỹ thuật đã không còn thực hiện, do đó không thể viết quy trình kỹ thuật.

Về định mức kinh tế kỹ thuật, hiện nay, các chuyên ngành đã xây dựng 1.108 định mức kinh tế kỹ thuật cho danh mục kỹ thuật. Bệnh viện đã thẩm định và phê duyệt định mức đợt 1 cho 36 đơn vị.

Theo ông Đào Xuân Cơ, mặc dù số lượng người bệnh đến khám và điều trị tăng lên rất nhiều, doanh thu tăng 13,5% so với cùng kì năm 2022 nhưng thu nhập của cán bộ viên chức vẫn thấp, công việc vất vả hơn do số lượng người bệnh tăng. Nguyên nhân là do giá viện phí vẫn chưa được tính đúng, tính đủ (mới chỉ tính 4/7 yếu tố) .... không được tính vào giá thành dịch vụ.