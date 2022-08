Thu nhập của công nhân lắp ráp smartphone giảm mạnh, nhiều nhà xưởng nhàn rỗi để nấm mọc lung tung

Từ Lỗi quyết định rời khỏi nhà máy. Lý do của anh rất đơn giản, bởi công việc này giờ rất khó kiếm tiền và thu nhập của anh đã thấp hơn một phần ba so với trước đây. Đây cũng là điều mà hầu hết các công nhân lắp ráp điện thoại di động ở Trung Quốc đang gặp phải. Sau thời kỳ kinh doanh bùng nổ, các nhà sản xuất điện thoại di động nước này đang đối mặt với tình trạng có thể ví như một cuộc Đại suy thoái.

Trong cả năm 2021, tổng sản lượng smartphone nội địa ở Trung Quốc xuất xưởng đạt tới 304 triệu chiếc, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2020. Ước tính cứ 100 người thì có 87 người mua điện thoại di động nội địa.

Nhưng năm nay, người tiêu dùng nước này có vẻ ngại mua điện thoại di động. Theo số liệu do Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc công bố, trong nửa đầu năm 2022, tổng lượng điện thoại di động xuất xưởng tại thị trường nội địa chỉ đạt 136 triệu chiếc, giảm 21,7% so với cùng kỳ năm trước. Dữ liệu cho các thương hiệu nội địa thậm chí còn tệ hơn, khi trong 6 tháng đầu năm, tổng lượng xuất xưởng điện thoại di động thương hiệu nội địa chỉ đạt 115 triệu chiếc, giảm 25,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, theo số liệu của Counterpoint, chu kỳ thay thế smartphone của người dùng Trung Quốc đã tăng từ 24,3 tháng vào đầu năm 2019 lên 31 tháng. Tức là mọi người sẽ gắn bó với thiết bị hiện tại của họ lâu hơn.

Vào tháng 5 vừa qua, có thông tin cho rằng Xiaomi đã hạ mục tiêu bán 200 triệu chiếc smartphone trong năm nay xuống còn 160-180 triệu chiếc. Một nhân viên Xiaomi đã từ chức gần đây tiết lộ với báo giới rằng hầu hết các thương hiệu Trung Quốc đang cắt giảm đơn đặt hàng, khoảng 40%.

Và khi điện thoại di động không bán được, đơn hàng giảm mạnh, lương của các công nhân sẽ giảm dần, nhà xưởng nhàn rỗi. Và đó là một cú sốc mạnh đánh vào cả ngành công nghiệp sản xuất điện thoại Trung Quốc.

Cuộc sống của công nhân lắp ráp smartphone ở Trung Quốc đang rơi vào tình thế khó khăn.

Như một cỗ máy, Từ Lỗi di chuyển theo quán tính, chen vội lên một chiếc xe buýt. Chưa kịp đứng vững thì anh đã bị những người đi lên phía sau kẹp chặt. Đây là cảnh diễn ra hàng ngày trước cửa khu tập thể cán bộ công nhân viên xí nghiệp điện tử. Cứ khoảng 7 giờ sáng là mọi công nhân viên phải xếp hàng chen chúc để đi xe buýt đến nhà máy. Mọi người trên xe giống như cá mòi đóng hộp, không thể di chuyển.

Giống như hầu hết những người đến làm việc trong nhà máy, Từ Lỗi không được học hành đến nơi đến chốn. Nhưng không cần xuất thân chói lọi, chỉ cần tay chân có chút nhanh nhẹn và khéo léo, như vậy là đủ để anh có thể nhận được một vị trí trong các nhà máy lắp ráp điện tử có thể dễ dàng tìm thấy ở khắp các tỉnh thành.