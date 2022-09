Thu nhập 80 triệu mỗi tháng, thế mà vợ chồng tôi vẫn phải sống cảnh thuê trọ

2 giờ trước Nhịp sống

Ngày 18/9, Công an quận Ba Đình và Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang xác minh vụ việc một du khách nước ngoài bị tai nạn do va chạm với đoàn tàu khách Lào Cai - Hà Nội.