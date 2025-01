Thu ngân sách lần đầu vượt 2 triệu tỷ đồng

Năm 2024, Bộ Tài chính đã thực hiện quyết liệt các giải pháp thu đúng, thu đủ, qua đó hoàn thành nhiệm vụ thu với số thu vượt mốc 2 triệu tỷ đồng, tăng hơn 19% so với dự toán… Đồng thời, chi ngân sách cũng được kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định. Báo cáo tại hội nghị Tổng kết công tác tài chính - ngân sách năm 2024 và triển khai công tác năm 2025 được tổ chức hôm qua, Bộ Tài chính cho biết, ngay từ đầu năm 2024, đã chỉ đạo quyết liệt triển khai nhiệm vụ công tác, rà soát các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, chống thất thu, phấn đấu tăng thu ở các lĩnh vực, địa bàn có điều kiện. Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước cả năm 2024 ước đạt hơn 2 triệu 025 nghìn tỷ đồng, tăng 19,1% so với dự toán, tương đương mức tăng hơn 324 nghìn tỷ đồng, và tăng 15,5% so thực hiện năm 2023. Trong đó, thu ngân sách trung ương ước tăng gần 24% so với dự toán, thu ngân sách địa phương ước tăng hơn 14% dự toán. Ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đánh giá: "Bộ đã hỗ trợ giúp đỡ các địa phương hoàn thành nhiệm vụ tài chính, ngân sách và phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, trong đó có thành phố Hà Nội thu ngân sách nhà nước trên địa bàn lần đầu vượt trên nửa triệu tỷ đồng, trong đó thu nội địa chiếm gần 94 % thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử đạt gần 40.000 tỷ đồng và tăng 32 % so với năm 2023." Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng chủ trì Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Dự báo trong thời gian tới tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025, ngành Tài chính quyết tâm, chủ động, linh hoạt, thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành đã đề ra. Đầu tiên là giữ vững nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, phát triển bền vững các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định, toàn ngành sẽ nỗ lực đảm bảo nguồn lực phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội: "Làm tốt công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước ngay từ ngày đầu tháng đầu của năm. Mở rộng cơ sở thuế, khai thác đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh. Đẩy mạnh chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá, chống lậu thuế, quản lý có hiệu quả các nguồn thu mới phát sinh từ giao dịch thương mại điện tử. Quyết liệt xử lý đôn đốc thu hồi nợ thuế, phấn đấu hoàn thành thu ngân sách Nhà nước năm 2025 ở mức cao nhất… " Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng cho biết, sẽ tăng cường năng lực dự báo đúng, kịp thời những biến động tình hình kinh tế thế giới và trong nước để đề xuất các giải pháp điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt, mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, nhịp nhàng với chính sách tiền tệ và các chính sách khác nhằm xử lý tốt các vấn đề phát sinh. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ, sử dụng ngân sách Nhà nước, tài sản công, gắn với các mục tiêu về tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển bền vững.