Thủ môn từng dự World Cup của tuyển Trung Quốc đi bán trái cây dạo

An Qi vừa lên tiếng xác nhận về bức ảnh này: “Đúng, đó là tôi”. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, anh cũng chia sẻ những cực nhọc trong nghề, nhưng anh khẳng định rằng không hề ngại ngùng với công việc mình đang theo đuổi.



“Tôi không có sự phân biệt nghề nghiệp cao thấp, không xấu hổ khi sống và làm việc trong yên bình, mãn nguyện khi kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình. Tôi cảm thấy bán trái cây không xấu như mọi người nghĩ”, An Qi chia sẻ.



Nhiều NHM cảm thấy xót cho anh bởi thường các cầu thủ khi giải nghệ sẽ có một xuất phát điểm nhất định. Sau đó, họ có thể bắt tay vào các công việc liên quan đến chuyên môn như mở trung tâm đào tạo, theo nghề HLV hoặc bình luận viên. Hoặc nếu rẽ ngang, họ cũng trở thành các ông chủ.

An Qi rất hài lòng với công việc trồng trọt vốn bị xem là lam lũ



Với trường hợp của An Qi, mọi người càng tiếc cho anh khi cựu danh thủ này từng là người gác đền dự bị của ĐT Trung Quốc tại World Cup 2002, từng có một sự nghiệp huy hoàng.



Nhưng thực ra, An Qi cũng có những góc khuất trong sự nghiệp. Chấn thương liên miên khiến anh sa sút và phải giải nghệ khi 29 tuổi. Trước đó anh cũng từng dính vào nghi án hiếp dâm.



Nhiều vấn đề đã ảnh hưởng đến An Qi, khiến anh bị khủng hoảng tâm lý. An Qi đã không chọn tiếp tục gắn bó với trái bóng tròn sau khi giải nghệ. Thay vào đó, anh đến vườn anh đào của em gái mình và bắt đầu kinh doanh trồng trái cây với cô em.



Kể từ đó, An Qi gắn bó với công việc mà anh cho rằng mình rất hài lòng này. Thỉnh thoảng anh xuất hiện trên phố để bán trái cây, thi thoảng anh cũng đi ship hàng cho khách. Nhìn chung, bề ngoài có vẻ khổ cực, nhưng An Qi khẳng định anh có một cuộc sống rất ổn và không bao giờ hổ thẹn với công việc mình đang làm.