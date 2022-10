Thu Minh và lời dặn dò cho con trai năm 22 tuổi

Tối 24/10, sau teasing nhá hàng về phiên bản Hai Mươi Hai đặc biệt, Thu Minh đã chính thức cho ra mắt ca khúc này. Sáng tác từ Hứa Kim Tuyền qua sự thể hiện của Thu Minh đã được chính nhạc sĩ viết lại lời để phù hợp trở thành món quà dành tặng cho con trai cô.

Your browser does not support the video tag.

Nếu như bản gốc là những tâm tư của một cô gái vừa tròn 22 tuổi nhớ lại những điều mẹ từng nói để tiếp thêm sức mạnh trên đường đời nhiều thử thách thì trong phiên bản đặc biệt này của Thu Minh, đây là lời dặn dò của mẹ dành cho con trai khi cậu sẽ đến lúc bước vào tuổi 22.