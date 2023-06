Thu Minh tiết lộ lý do mời Trấn Thành tham gia show âm nhạc giữa tranh cãi

Tối 14/6, Thu Minh tổ chức buổi công bố dự án Muse it. Đây là chương trình do chính Thu Minh trực tiếp sáng tạo, nhằm tạo ra một không gian trình diễn âm nhạc và tương tác giữa cô và các nghệ sĩ đồng nghiệp. Nữ ca sĩ trực tiếp đảm nhận vai trò chủ trì (host) trong 15 tập phát sóng với 15 khách mời là các nghệ sĩ nổi tiếng.

Được biết, chương trình có một phần đặc biệt là đo quãng giọng cho khách mời. Trấn Thành cũng được Thu Minh hướng dẫn xác định quãng giọng của mình.

Trong sự kiện tối 14/6, rất đông nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Ali Hoàng Dương, Thảo Trang, Hoàng Dũng... đến chúc mừng Thu Minh. Nữ ca sĩ cho biết cô cảm thấy xúc động trước tình cảm, sự ủng hộ của đồng nghiệp, học trò và đàn em dành cho mình.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ anh đến để "chuộc lỗi" với Thu Minh vì trước đó từng nhận lời tham gia show nhưng lại bất ngờ xin rút lui. "Thu Minh cũng dễ thương và dễ chịu với tôi. Cảm ơn Thu Minh. Anh đến đây để làm tất cả những gì có thể để cổ vũ, chia sẻ cho em", Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ.