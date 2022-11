Thu Minh nhớ khoảnh khắc với Hương Tràm

Tối 24/11, Thu Minh chia sẻ bản cover Dưới Ánh Đèn Sân Khấu để nhìn lại chặng đường nhiều năm hoạt động. Điều khiến khán giả bàn tán và chú ý là hình ảnh Thu Minh chụp cùng Hương Tràm khi giọng ca Ngốc chiến thắng ở Giọng hát Việt. Thu Minh cũng lần đầu chủ động nhắc tên Hương Tràm sau nhiều năm mối quan hệ giữa họ rạn nứt.

Cầm tấm hình chụp cùng Hương Tràm, Thu Minh tâm sự: “Thêm một thành công với quán quân đầu tiên của The Voice Hương Tràm thuộc đội của Thu Minh. Năm đó, chúng tôi cùng nâng cao cúp chiến thắng. Một chiến thắng oanh liệt”.