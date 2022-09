Thu Minh nhận các idol TikTok làm 'sư phụ'

Thành tích đáng nể của người chơi "nghiệp dư" Thu Minh

Dù mọi người gọi cô là “Chị Đại chơi TikTok” nhưng Thu Minh cho biết bản thân chỉ là tân binh, vẫn rất "amateur", phải học hỏi từ các bạn trẻ khác. Thậm chí trong một chương trình của TikTok gần đây, nữ ca sĩ còn nói vui nhận những nhà sáng tạo nội dung tài năng làm sư phụ và mong được "chỉ giáo" nhiều hơn nữa.



Thu Minh chia sẻ về sự nghiệp làm TikTok Creator cùng với idol "tóp tóp" Đức Anh.



Thu Minh đem đến sức nóng cho chương trình khi làm mới lại loạt hit đình đám.



Các idol TikTok như Lê Bống, Ciin ... "quẩy" khi Thu Minh trình diễn trong đêm nhạc.

Thu Minh thể hiện ca khúc "Đường Cong".

Thanh Hòa