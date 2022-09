Thu Minh nhận các idol TikTok làm 'sư phụ'

Thu Minh chia sẻ về sự nghiệp làm TikTok Creator cùng với idol "tóp tóp" Đức Anh.



Thu Minh đem đến sức nóng cho chương trình khi làm mới lại loạt hit đình đám.



Các idol TikTok như Lê Bống, Ciin ... "quẩy" khi Thu Minh trình diễn trong đêm nhạc.

Thu Minh thể hiện ca khúc "Đường Cong".

Thanh Hòa

Theo VietNamNet

Nguồn: https://showbizplus.vietnamnet.vn/thu-minh-nhan-cac-tiktoker-lam-su-phu-n-322140.html