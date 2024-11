Thu Minh giải thích khi bị chỉ trích hỗn với Thanh Lam

Mảng miếng của Thu Minh dành cho đàn chị Thanh Lam trong show "Bài hát của chúng ta" bị khán giả chỉ trích gay gắt. Ngay sau đó, Thu Minh phải vào tận bài đăng của show để đính chính. Tập 12 Our song Việt Nam, Thanh Lam - Orange trình diễn sân khấu Áo mới Cà Mau cùng bản phối hiphop. Orange cho thấy tư duy âm nhạc sáng tạo của mình khi kết hợp hò miền Tây cùng rap, trên nền nhạc trẻ trung, sôi động. Đây cũng là lần đầu khán giả được chứng kiến diva Thanh Lam hóa thân thành người con sông nước, hát dân ca Nam bộ bằng giọng nam. Không những thế, nữ ca sĩ còn “chịu chơi” không kém gì giọng ca gen Z khi thực hiện vũ đạo “ke đầu”.

Thanh Lam và Orange (áo vàng) kết hợp. Chứng kiến màn trình diễn của đàn chị, Thu Minh liên tưởng Thanh Lam giống danh ca Hương Lan. Thách thức đàn em thực hiện thử thách múa mâm, Thu Minh tự tin bước lên sân khấu trình diễn. Sau khi dễ dàng thực hiện, Thu Minh cầm mâm quăng xuống sàn và nói: “Bốn năm trường múa em học mấy thứ này… xoàng! Trường múa em học nhiều thứ lắm, mấy điệu này chỉ học mất mấy giây trong mấy trăm bài múa em phải học”. Không kém cạnh, Thanh Lam lên tiếng: “Chị học trong vòng nửa ngày, còn em mất 4 năm. Kia là người được đào tạo, tôi nghiệp dư mà cháy hết mình như thế thì không đùa được rồi”. Hành động quăng mâm xuống sàn của Thu Minh bị khán giả lên án. “Tự nhiên quăng mâm, thái độ hỗn láo và thiếu chuyên nghiệp. Muốn tạo kịch tính cũng có nhiều cách chứ không phải làm ra những hành động vô tri, thiếu văn hóa như vậy”, “Thái độ của Thu Minh thật xoàng”, “Cái gì nó cũng vừa vừa, giữ đúng chuẩn mực, cứ vứt đạo cụ làm mất hình tượng và xúc phạm người xem lắm đó chị”, “Tôi thích cách đối đáp ứng xử của Thanh Lam trong tình huống này. Thông minh, hài hước nhưng vẫn chuẩn mực”… khán giả để lại ý kiến ngay trong fanpage chương trình. Trước làn sóng chỉ trích, Thu Minh lên tiếng làm rõ ngay dưới bài đăng. Nữ ca sĩ cho biết chương trình đã qua chỉnh sửa nên dễ gây hiểu lầm. “Dựng cắt cúp thái độ như vậy là dễ hiểu lầm ghê, muốn kịch tính mua vui cho mọi người một chút mà khó. Hỗn láo hay thương quý, trân trọng thì mọi người xem lại mấy tập đầu. Tập này tôi đẩy nội dung kịch tính cho vui hơn, mong mọi người hiểu chuyện, bớt toxic (độc hại)” – Thu Minh chia sẻ. Trước đó trong tập 11, Thu Minh và Trấn Thành vướng tranh cãi miệt thị ngoại hình ca sĩ Phạm Anh Duy. Nữ ca sĩ bị chê kém duyên khi dùng từ “toang hoác” nhận xét tạo hình nhân vật Joker của Anh Duy: "Bé Anh Duy rất hợp vai Joker. Cái miệng của em không cần phải make up. Nó toang hoác như thế này". Your browser does not support the video tag.

Hành động ném mâm hoa của Thu Minh về phía Thanh Lam bị khán giả chỉ trích. Video: Bài hát của chúng ta. Theo Tiền Phong