Thu Minh: 'Cover nhạc của đồng nghiệp phải trân trọng gấp đôi

Tối 7/10, Thu Minh chính thức trở lại với dự án #thuminhthuminh, trước đó từng tạo nên thành công khi cô cover lại See Tình của DTAP và Hoàng Thuỳ Linh. Trong lần trở lại này, nữ ca sĩ đã có màn bẻ lái ngoạn mục cho Hẹn Ước Từ Hư Vô - bản hit 2022 của Mỹ Tâm.

Thu Minh - "Hẹn Ước Từ Hư Vô"

Thu Minh cùng ekip làm nhạc đã quyết định thực hiện bản phối với giai điêu dance disco retro, vừa lạ vừa quen lại rất bắt tai.

Nhân vật trong phiên bản Thu Minh thể hiện là một người phụ nữ mạnh mẽ, chủ động, từng trải, khác với bản gốc mà Mỹ Tâm ghi dấu ấn trước đó.