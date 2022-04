Thủ khoa thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM đạt 1.087 điểm

Đánh giá về phổ điểm của đợt thi này so với các đợt thi trước, ông Chính nhận định, phân bố điểm thi đánh giá năng lực của đợt 1 năm nay hơi lệch về bên trái, thể hiện kết quả thi hơi thấp hơn so với các năm trước. Điều này có thể do nhóm thí sinh 2022 bị ảnh hưởng bởi tiến độ học tập chậm hơn các năm trước và bởi quá trình học online kéo dài.

Tuy nhiên theo ông Chính, kết quả phân tích độ khó, độ phân biệt của đề thi đánh giá năng lực đợt 1 cho thấy phù hợp với các giá trị theo thiết kế của đề thi. Kết quả phân tích này cho thấy đề thi giúp phân loại tốt thí sinh, phù hợp cho mục đích tuyển sinh.