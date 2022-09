Thủ khoa khối B không chọn học y

Như vậy, Đức Anh đã trúng tuyển nhóm ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế khi điểm chuẩn của Trường ĐH Ngoại thương theo tổ hợp khối D07 là 27,9.

Lý giải về quyết định này, Đức Anh chia sẻ có một số lý, do song lý do chính là em muốn học ngành Kinh tế ở Trường ĐH Ngoại thương vì thời gian học ngắn hơn nếu so với theo học ngành y và bản thân có thể có thể có việc làm sớm hơn.

“Em cũng nhận được nhiều lời khuyên, tư vấn của nhiều người về sự phù hợp với bản thân mình nên đã suy nghĩ lại. Em nghĩ học Trường ĐH Ngoại thương sẽ phù hợp với bản thân hơn”, Đức Anh nói và cho hay em là người thích sự năng động.