Thu hồi phù hiệu của hàng trăm ô tô vi phạm tốc độ

Theo tổng hợp của Ban An toàn giao thông tỉnh Nam Định, từ ngày 15/4 đến 14/5, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nam Định đã xử lý 1.688 trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền trên 5,23 tỷ đồng, tước có thời hạn 671 giấy phép lái xe; tạm giữ 45 ô tô, 775 mô tô, 14 phương tiện khác.

Trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, lực lượng chức năng đã tăng cường công tác phòng ngừa, xử lý 45 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt trên 155,2 triệu đồng; tước 2 bằng, chứng chỉ chuyên môn.