Thu Hoài công khai bênh Trấn Thành, mắng tlinh hỗn xược

Thấy vậy, nam MC vẫn tiếp tục hỏi: "Vậy hiện giờ em có độc thân không?", khiến nữ rapper chỉ biết cười gượng gạo. Sau đó, Trấn Thành cho biết tất cả chỉ là câu nói vui, bảo đàn em không cần phải trả lời.



Trấn Thành bị tlinh chê "thiếu tinh tế" ngay trên sóng truyền hình.

Clip giao lưu của Trấn Thành - tlinh.

Màn giao lưu của Trấn Thành - tlinh gây tranh cãi dữ dội. Người cho rằng Trấn Thành thiếu tinh tế khi tlinh vừa bước qua một mối tình, kẻ lại nhận định câu hỏi của Trấn Thành rất bình thường, chỉ là hỏi vui theo tên ca khúc, tlinh đã nghiêm trọng hóa trong khi việc trả lời cũng không quá khó khăn...