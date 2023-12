Thu hẹp khoảng cách về kỹ năng để nâng cao khả năng ứng phó tấn công mạng

Một xu hướng nữa trong năm 2024 được các chuyên gia Fortinet dự báo là, tội phạm mạng tiếp tục tận dụng cơ hội từ các lỗ hổng an toàn thông tin. Khi các tổ chức mở rộng số lượng các nền tảng, ứng dụng và công nghệ phục vụ cho hoạt động kinh doanh hàng ngày, tội phạm mạng tận dụng cơ hội này để phát hiện và khai thác các lỗ hổng phần mềm.

Dựa vào mức độ giá trị lớn của các lỗ hổng zero day với những kẻ tấn công, các chuyên gia dự đoán sẽ xuất hiện thêm nhiều kẻ môi giới lỗ hổng zero day trong cộng đồng dịch vụ tội phạm mạng - CaaS. Các lỗ hổng an toàn thông tin sẽ tiếp tục gây ra rủi ro đáng kể cho các tổ chức, doanh nghiệp thời gian tới.

Ngoài ra, những nguy cơ mất an toàn thông tin từ nội bộ cũng là điều các tổ chức, doanh nghiệp cần lưu ý. Thực tế, nhiều tổ chức đang tăng cường kiểm soát bảo mật và áp dụng các công nghệ và quy trình mới để tăng cường khả năng phòng thủ. Các biện pháp kiểm soát nâng cao này khiến những kẻ tấn công xâm nhập vào mạng từ bên ngoài trở nên khó khăn hơn, do đó tội phạm mạng phải tìm ra những phương thức mới để tiếp cận mục tiêu.

Với sự thay đổi kể trên, các chuyên gia dự đoán rằng những kẻ tấn công sẽ chuyển sang ‘shift left’, còn được gọi là kiểm thử sớm (chuyển dịch các hoạt động kiểm thử sang bên trái – giai đoạn sớm hơn – trong quá trình phát triển phần mềm), với các chiến thuật, trinh sát và vũ khí hóa, bằng cách bắt đầu tuyển dụng ‘tay trong’ từ các tổ chức mục tiêu cho mục đích truy cập ban đầu.

Giáo dục về an ninh mạng trong toàn tổ chức, doanh nghiệp