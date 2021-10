Thứ hạng debut của Coldplay và BTS trên BXH âm nhạc của Anh tuần này: 'My Universe' không đạt No.1 nhưng vì sao vẫn được khen ngợi nồng nhiệt?

No.10: Life Goes On

No.13: Boy With Luv

No.16: Permission to Dance

Trên thực tế, BTS vẫn còn một ước mơ dang dở đó chính là chinh phục No.1 BXH UK Official Singles Chart. Tuy nhiên điều này sẽ là rất khó khăn bởi như chúng ta đã nói, BXH tại Anh thậm chí còn 'khó nhằn' hơn Mỹ rất nhiều. Do đó tuy 'My Universe' chỉ đạt No.3 ngang bằng với 'Butter' và 'Dynamite', nhưng thành tích này đã trở thành chủ đề hot trên diễn đàn mạng Hàn Quốc bởi ca khúc vốn dĩ có một phần lyrics bằng tiếng Hàn. Bên cạnh đó, sự thăng hạng trên BXH radio cũng là điều rất đáng khen ngợi.

Một số bình luận của Knet:

- Xin chúc mừng BTS!!

- Tôi đã rất vui khi một bài hát tiếng Hàn được phát trên radio ở Anh ㅠㅠㅠ

- Tôi luôn ủng hộ các bạn, xin chúc mừng BTS !!!

- Wow, No.3 trên BXH ở Anh, thậm chí bài hát này còn có một phần lyrics tiếng Hàn nữa chứ!!!