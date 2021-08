Thứ hạng của BTS tại Billboard Hot 100 tuần này: 'Butter' đi vào lịch sử Kpop sau khi xô đổ kỷ lục của 'Dynamite'

⯁ Thành tích của BTS tại BXH Billboard Global Excl. US tuần này

Bên cạnh BXH Billboard Hot 100, dưới đây là thành tích của 'Permission to Dance' và 'Butter' tại BXH Billboard Global Excl. US tuần này (tuần tính đến hết ngày 4/9).

BXH Billboard Global Excl. US: Đây là BXH doanh thu và lượt stream của tất cả hơn 200 lãnh thổ và khu vực trên thế giới sẽ được tính ngoại trừ Mỹ. Trong tuần này, 'Permission to Dance' tiếp tục xếp hạng 8, thành tích không thay đổi so với tuần trước. Ngoài ra 'Butter' cũng đứng thứ 9 trên BXH tuần này, cũng giữ nguyên hạng so với tuần trước.

Khi 'Butter' mới phát hành, nhiều người đã không nghĩ được rằng ca khúc này sẽ có thành tích xô đổ được 'Dynamite', lý do là bởi chính 'Dynamite' cũng đã có màn thể hiện quá ấn tượng trên Billboard Hot 100. Tuy nhiên thậm chí 'Butter' còn có thể đi đường dài tốt hơn 'Dynamite', và đã chính thức viết nên lịch sử mới của Kpop trong top 10 BXH Billboard Hot 100.

Trong thời đại mà nhiều nghệ sĩ Kpop cũng chỉ mong mỏi đạt được thứ hạng trong Billboard Hot 100, thì BTS thậm chí còn có thể ở lại top đầu BXH này đến 14 tuần. Dẫu biết điều này sẽ khiến một bộ phận cảm thấy không hài lòng, nhưng họ cũng chẳng thể làm được gì bởi đã 3 tháng rồi mà nhóm vẫn chưa free fall như họ dự đoán (và điều này có thể sẽ tiếp tục tái diễn vào tuần sau).

Còn với Knet, họ cảm thấy vô cùng tự hào và vui mừng cho một cột mốc mới của Kpop đã được thiết lập. Một số bình luận của Knet về thành tích của BTS trên BXH:

- Wow, tôi thật sự đã nghĩ 'Butter' rời khỏi top 10 nhưng bài hát này đang làm gì vậy? Điên đảo!!!

- Hạng 7 nữa rồi!! Đúng là định mệnh mà!!

- Wow điều này có thể xảy ra sao?!!!



- Điều này thực sự liên quan đến số 7!