Thử hẳn 6 cách rã đông thịt gà và đâu là cách tốt nhất?

4. Rã đông trong tủ lạnh qua đêm

Thời gian rã đông: Qua đêm (khoảng 9 giờ)

Đánh giá chung: 7/10

Về phương pháp này: Chỉ cần chuyển ức gà đông lạnh (vẫn còn trong túi) vào ngăn mát của tủ lạnh và để nó rã đông qua đêm trong khoảng 9 giờ.

Kết quả: Sau 9 giờ, gà đã được rã đông hoàn hảo và sẵn sàng để nấu. Túi có một ít chất lỏng bên trong, nhưng không đáng kể. Thịt đã được rã đông hoàn toàn và không bị đổi màu hoặc thay đổi cấu trúc đáng kể. Phương pháp này hoạt động chính xác như mong đợi.

Kết luận: Rã đông gà trong tủ lạnh giúp thịt được rã đông đều và có màu hồng hoàn hảo. Phương pháp này là lý tưởng nếu bạn có kế hoạch trước và nó không làm thay đổi kết cấu hoặc chất lượng của thịt gà. Nhược điểm duy nhất là mất nhiều thời gian, vì vậy trừ khi bạn lên kế hoạch trước, phương pháp này không hữu ích lắm.

5. Rã đông trong nồi nước nóng

Thời gian rã đông: 12 phút

Đánh giá chung: 7/10

Về phương pháp này: Trong hầu hết các trường hợp, rã đông gà trong nước nóng là một cơn ác mộng về an toàn thực phẩm và không được khuyến khích. Bạn muốn giữ thực phẩm lạnh dưới 4,4 độ C để ngăn vi khuẩn phát triển và việc rã đông gà trong nước nóng dường như hoàn toàn trái ngược với vấn đề an toàn thực phẩm. Nhưng đây là phương pháp rã đông thịt gà trong nước nóng một cách an toàn do chuyên gia khoa học thực phẩm Harold McGee trình bày chi tiết trên tờ The New York Times.