Thu giữ lựu đạn, ma tuý trong xưởng sản xuất tiền giả ở TP.HCM

Ngày 29/1, Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an quận 12, Công an huyện Hóc Môn và Công an tỉnh Bình Thuận khám phá một ổ nhóm sản xuất tiền giả.

Công an đã bắt giữ Hồ Hoàng Long (43 tuổi, quê Đồng Nai); Hồ Văn Hoàng Giang (30 tuổi), Võ Văn Sang (27 tuổi) và Đặng Thị Minh Thư (24 tuổi) cùng ngụ huyện Hóc Môn để điều tra, xử lý về hành vi “làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”.