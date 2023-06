Thu giữ hơn 100 loại áo quần rằn ri cấm nhập khẩu tại Huế

Ngày 30/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Trường An, Công an TP Huế phát hiện, thu giữ hơn 100 loại áo quần có kiểu dáng, tem nhãn quân phục của nước ngoài.

Ngày 29/6, công an kiểm tra cửa hàng kinh doanh áo quần Thanh H. (đường Phan Chu Trinh, phường Trường An, TP Huế) do ông Nguyễn Ngọc B. làm chủ.