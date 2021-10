Thu giữ 21kg cần sa khô vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam

Theo đó, vào khoảng 12 giờ ngày 24-10, tổ công tác gồm: Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp với tổ liên ngành số 5 (Công an tỉnh An Giang), Công an huyện Tịnh Biên, Công an xã An Nông tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn xã An Nông.

Khi đến đoạn giữa chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 số 21 và 22, tổ công tác phát hiện có 2 đối tượng đang vác 2 bao tải từ hướng về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.