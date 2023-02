Thu giữ 158 súng, hơn 28.000 viên đạn tại các sân bay trong năm 2022

Đối với Việt Nam, thị trường vận tải hàng không đạt 55 triệu khách, tăng 3,6 lần so với năm 2021. Vận tải hàng hóa ước đạt 1,22 triệu tấn, bằng 94% so với năm 2021.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban an ninh, an toàn hàng không dân dụng quốc gia cho biết, năm 2022, các nước chuyển sang trạng thái bình thường mới để phục hồi và phát triển kinh tế, trong đó các hãng hàng không trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng được hoạt động trở lại, khai thác và có sự phục hồi mạnh mẽ.

Chiều 22/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Chủ tịch Ủy ban An ninh, an toàn hàng không dân dụng quốc gia chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2022.

Trong đó, vận chuyển nội địa đạt 43,2 triệu khách, tăng 1,8 lần so với năm 2021. Vận chuyển hàng hóa nội địa đạt 141.000 tấn, giảm 7% so với năm 2021. Vận chuyển quốc tế đạt 12,1 triệu khách, tăng 22 lần so với năm 2021. Vận chuyển hàng hóa đạt 1,08 triệu tấn, giảm 6,6% so với năm 2021.

An ninh hàng không đáng lo ngại

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhận định, đến thời điểm hiện tại, thị trường hàng không nội địa đã hoàn toàn phục hồi và có sự tăng trưởng mạnh so với giai đoạn trước dịch Covid-19. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, tình trạng vi phạm an ninh hàng không vẫn còn đáng lo ngại.

Cụ thể, năm 2022 xảy ra 680 vụ việc vi phạm an ninh hàng không dân dụng, tăng 445 vụ so với năm 2021. Số vụ việc hành khách bị từ chối nhập cảnh tăng mạnh (340 vụ năm 2022 so với 02 vụ năm 2021). Các vụ việc trộm cắp tăng 73 vụ. Vụ việc gây rối trật tự, mang vật phẩm nguy hiểm tăng nhẹ.