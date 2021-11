Thu đủ tiền phí BOT, nhà đầu tư "phớt lờ" quốc lộ hư hỏng nghiêm trọng?

Your browser does not support the audio element.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Cục Quản lý đường bộ I; liên danh Tổng Công ty Sông Đà, Công ty TNHH đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Phú Thọ, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bảo Quân, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18-LICOGI và Công ty cổ phần BOT quốc lộ 2 khẩn trương bàn giao và quản lý, bảo trì quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên.

Tổng cục Đường bộ cho biết, hiện nay việc bảo dưỡng thường xuyên, bảo trì trên tuyến rất kém chất lượng. Ngày 8/11, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Vĩnh Phúc đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo Thủ tướng Chính phủ.