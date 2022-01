Thủ đoạn trốn tội của kẻ nhiễm HIV dụ dỗ nhiều bé quan hệ đồng tính

Ngày 15/1, theo thông tin trên báo Tiền phong, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Đắc Cường (42 tuổi, trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) để điều tra hành vi "giao cấu với người khác đủ từ 13 đến 16 tuổi".



Bên cạnh đó, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan chức năng đang tổ chức xét nghiệm HIV cho tất cả nạn nhân.



Lực lượng chức năng cũng đang trong quá trình xác minh, điều tra để xem Cường có hành vi cố tình lây nhiễm dịch bệnh cho người khác hay không. Trước mắt, lực lượng chức năng xác định có hai người bị lây nhiễm HIV khi quan hệ đồng tính với bị can này.

Đối tượng Huỳnh Đắc Cường trước khi bị bắt (Ảnh: Dân Việt) Liên quan đến vụ việc nói trên, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết: "Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Hiện nay đang xác định thêm các nạn nhân bị dương tính với HIV".



Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, khi bị bắt đối tượng Huỳnh Đắc Cường không nhận tội và cho rằng không biết mình bị HIV. Tuy nhiên hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã tìm được bằng chứng chứng minh Huỳnh Đắc Cường nhiễm HIV cách đây một năm.



"Bước đầu Công an tỉnh Quảng Nam đã xác minh cách đây khoảng một năm Huỳnh Đắc Cường đã từng đến khám ở một Bệnh viện, đã xác định Cường bị HIV. Nhưng khi đi khám Cường lại lấy tên khác. Bây giờ chứng minh được việc lấy tên, họ khác nhưng cũng vẫn là Cường" - Đại tá Lai nói.



Cũng theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, nếu chứng minh được Huỳnh Đắc Cường đã biết mình bị HIV mà cố tình làm lây lan sang người khác thì Cường có thể bị khởi tố thêm tội nữa là lây truyền dịch bệnh cho người khác.



Được biết, hiện nay Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định được 6 người mà đối tượng Cường giao cấu.



Đại tá Nguyễn Hà Lai cũng bày tỏ sự bất ngờ: "Tôi không nghĩ rằng Việt Nam mình lại có trường hợp nghiêm trọng đến thế. Tình dục đồng giới toàn với trẻ em vị thành niên".



Trước đó, ngày 5/1, lực lượng cảnh sát hình sự đã bắt Cường khi đang thuê nhà nghỉ tại thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam để thực hiện hành vi quan hệ tình dục đồng tính với một nam học sinh 15 tuổi.



Tại cơ quan công an, Cường khai nhận vào tháng 6/2021 đã sử dụng ứng dụng trang mạng xã hội dành cho những người đồng tính nam để kết bạn, làm quen với N.V. A., sinh năm 2007.



Sau khi trò chuyện, Cường và A. thống nhất đến nhà nghỉ để quan hệ tình dục đồng giới. Ngày 5/1/2022, Cường tiếp tục dụ dỗ hẹn A. và một người nam khác đến nhà nghỉ này để quan hệ tình dục, Cường đến trước thuê phòng nghỉ chờ thì bị bắt giữ. Qua xét nghiệm, cơ quan chức năng xác định Cường mắc HIV.



Ngoài ra, Cường còn khai nhận đã quan hệ tình dục với nhiều người đồng giới khác trên địa bàn, trong đó có 2 người nhiễm HIV.