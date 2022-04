Thủ đoạn tinh vi của đường dây tổ chức đánh bạc hơn 87.000 tỷ đồng

Huỳnh Long Nhu khai đầu năm 2020, Nhu được một người Ấn Độ tên là Bhatia Mohit (sinh năm 1993) giới thiệu về mô hình đa cấp đầu tư tiền ảo dưới hình thức đánh bạc trực tuyến.

Nhu khai được Mohit thuê quản lý mô hình này tại Việt Nam, đồng thời phụ trách quảng bá hình ảnh, phát triển đại lý, lôi kéo người chơi. Hưởng lợi 20.000 USD T/tuần, Nhu chuyển tiền kỹ thuật số sang tiền Việt Nam rồi mua bất động sản.

Cơ quan điều tra kết luận Huỳnh Long Nhu và 11 bị can phạm 2 tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Trong vụ án này, Huỳnh Long Bạch và 20 người khác phạm tội Tổ chức đánh bạc, 10 bị can còn lại phạm tội Đánh bạc. Các bị can thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, dùng để mua bất động sản, ôtô và chuyển ra nước ngoài.

Cơ quan điều tra đang trình truy tìm Mohit, người được cho là ông trùm thật sự.

Theo zingnews.vn