Thủ đoạn thu hút 18.000 tài khoản tham gia cá cược của đường dây cờ bạc nghìn tỷ

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Thái Nguyên triệt phá đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng thông qua hình thức đặt cược tài chính trên sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option - BO) SFX Capital.

Qua khai thác dữ liệu hệ thống SFX, bước đầu cơ quan công an xác định có 18.000 tài khoản tham gia cá cược trên sàn SFX do đường dây của Đào Minh Sáng (SN 1984, trú tại Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội) tổ chức. Số tiền giao dịch qua sàn từ năm 2019 đến nay lên đến 90 triệu USD, tương đương 2.160 tỷ đồng.

Để thu hút, lôi kéo người chơi tham gia, những kẻ trong đường dây này dùng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, như thành lập các nhóm “chuyên gia”, bộ phận kỹ thuật hỗ trợ người chơi đặt cược thông qua việc đọc lệnh, cam kết bao lỗ, hỗ trợ người chơi thắng cược với giá trị khoảng 15% đến 20% trong khoảng 1 giờ nếu làm đúng theo hướng dẫn của người đọc lệnh.