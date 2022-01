Thủ đoạn mạo danh nhân viên điện lực báo nợ tiền điện

Your browser does not support the video tag.

Trong thời điểm đầu năm mới, khi ai cũng đều đang tất bật với công việc, một số đối tượng tự xưng là nhân viên điện lực", "Tổng đài ngành điện", “Điện lực Việt Nam” đã lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hàng triệu đồng. Vậy chiêu thức của những đối tượng lừa đảo này là gì?

Mới đây, anh Hoàng, sinh sống tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là nhân viên điện lực thông báo gia đình vẫn nợ tiền điện tháng vừa rồi và yêu cầu thanh toán với số tiền gần 5 triệu đồng, nếu không sẽ gửi hồ sơ sang công an giải quyết hoặc bị cắt điện sinh hoạt của gia đình. Khi anh Hoàng phủ nhận thông tin, hỏi lại kĩ tên hóa đơn ứng với địa chỉ nhà, khẳng định đã nộp tiền điện. Người gọi không trả lời được và chủ động ngắt máy.