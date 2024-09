Thủ đoạn mạo danh hải quan sân bay Tân Sơn Nhất tiếp cận người giàu để lừa đảo

Đối tượng Nguyễn Thị Hạnh mạo danh là cán bộ hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, tiếp cận với một số người giàu có để lừa đảo. Cơ quan CSĐT Công an quận 4, TPHCM hôm nay tạm giữ Nguyễn Thị Hạnh (51 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) để mở rộng điều tra, làm rõ về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Được biết, Hạnh có 2 tiền án về tội danh trên. Đối tượng Nguyễn Thị Hạnh mặc trang phục đóng giả là cán bộ hải quan. Ảnh: Công an cung cấp Theo thông tin ban đầu, Hạnh lên mạng xã hội tìm mua trang phục để đóng giả là cán bộ hải quan làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, Hạnh lên mạng xã hội, vào các trang môi giới cho thuê căn hộ cao cấp để hỏi tìm thuê. Thực chất là Hạnh liên lạc, giả vờ đến xem nhà để làm quen, tạo mối quan hệ với chủ nhà. Hạnh thường xuyên ăn mặc trang phục cán bộ hải quan. Khi tiếp cận, để tạo niềm tin với nạn nhân, Hạnh nói rằng, quá trình làm việc, hải quan sân bay Tân Sơn Nhất bắt giữ được nhiều lô hàng điện thoại iPhone từ nước ngoài về. Hạnh có thể tuồn hàng ra ngoài để bán lại giá rẻ, hưởng chênh lệch. Một số người tin tưởng nên đưa tiền cho Hạnh. Mới đây nhất, chị T.T (29 tuổi) đã đưa 110 triệu đồng cho Hạnh và khi biết bị lừa, chị này trình báo cơ quan công an. Qua điều tra, truy xét, công an tạm giữ Hạnh. Bước đầu, đối tượng thừa nhận đã giả danh cán bộ hải quan để lừa đảo. Công an quận 4 đề nghị ai là nạn nhân của Nguyễn Thị Hạnh sớm trình báo để phục vụ quá trình mở rộng điều tra, xử lý đối tượng.