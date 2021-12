Thủ đoạn lừa đảo không mới, nhiều người vẫn 'mắc bẫy'

Ngày 22/12, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết thời gian qua, Công an thành phố ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị các đối tượng giả danh là cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án và lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều thủ đoạn khác nhau. Các thủ đoạn này tuy không mới, nhưng số lượng nạn nhân mắc bẫy vẫn không ngừng gia tăng.

Thủ đoạn không mới nhưng có nhiều “cập nhật” mới. Các đối tượng giả danh này sẽ gọi điện thoại thông báo tài khoản của nạn nhân có liên quan đến tội phạm, hù dọa, yêu cầu chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản của cơ quan Công an (thực chất là tài khoản của đối tượng lừa đảo) để kiểm tra, xác minh nguồn gốc số tiền và sau đó chiếm đoạt số tiền này.