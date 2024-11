Thủ đoạn lừa đảo, đánh cắp thông tin qua tin nhắn khảo sát bầu cử

Trước thủ đoạn lừa đảo qua tin nhắn khảo sát bầu cử tại Mỹ, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyến nghị người dân cần cẩn trọng khi nhận được tin nhắn đề nghị tham gia các cuộc khảo sát để tránh bị lộ lọt, đánh cắp thông tin. Lừa đảo qua tin nhắn khảo sát bầu cử Tổng thống Mỹ là 1 trong 5 thủ đoạn lừa đảo phổ biến trên không gian mạng tuần vừa qua, theo đánh giá của Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT). Cụ thể, thời gian cận kề ngày bầu cử Tổng thống, nhiều người dân Mỹ cho biết họ nhận được nhiều tin nhắn yêu cầu cung cấp thông tin để tiến hành khảo sát tình hình bầu cử. Thực chất, đây là thủ đoạn lừa đảo nhắm tới nạn nhân là những công dân cao tuổi, ít hiểu biết về công nghệ. Đối tượng lừa đảo đã mạo danh nhân viên thuộc các bộ, ban, ngành của chính quyền địa phương để tiếp cận người dân qua tin nhắn, dụ dỗ họ tham gia cung cấp thông tin phiếu bầu nhằm cập nhật tình hình bầu cử theo thời gian thực, đồng thời phục vụ công tác vận động của các ứng viên. Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) lưu ý người dân không chia sẻ thông tin cá nhân cũng như không chuyển tiền khi chưa xác minh danh tính đối tượng. Ảnh: NCSC Để gây dựng lòng tin, đối tượng còn chủ động lắng nghe, đồng tình với quan điểm chính trị của nạn nhân, hứa hẹn tiếp tục kêu gọi nhiều người ủng hộ để gia tăng số phiếu bầu của ứng viên mà nạn nhân tin tưởng. Sau đó, đối tượng gửi đường link, yêu cầu nạn nhân truy cập để điền các thông tin cá nhân và tiến hành làm khảo sát. Trước chiêu lừa trên, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cảnh giác khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin nhạy cảm thông qua tin nhắn; cần xác thực danh tính, đơn vị công tác của người gửi tin. Đồng thời, không chia sẻ thông tin cá nhân cũng như không chuyển tiền khi chưa xác minh danh tính đối tượng.